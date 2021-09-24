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Премьер-лига

​Литвинов: «Уверен, что скоро у «Спартака» попрут победы»

24 Сентября 2021 • 16:34 Комментировать
Спартак Москва
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Уфа
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Через 23 ч. 57 мин.

20-летний хавбек «Спартака» Руслан Литвинов, который провёл почти весь матч против ЦСКА в понедельник, высказался по поводу плохих результатов команды.

По словам Литвинова, футболисты «Спартака» отдаются на поле по максимуму и буквально валятся с ног, когда оказываются в раздевалке.

«Мяч, к сожалению, не идёт в ворота», - посетовал молодой футболист, чьи слова приводятся на сайте «Спартака».

Руслан Литвинов с оптимизмом смотрит в будущее, хотя сейчас «Спартак» занимает только девятое место в турнирной таблице.

«У всех и в личной жизни, и на работе бывают неудачные периоды. Уверен, что скоро победы попрут!» - высказался Литвинов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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