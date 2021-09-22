Чернышов: Витория будет тренировать «Спартак» до конца сезона

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался по поводу нынешнего наставника «красно-белых» Руя Витории.

Он отметил, что знает португальца лично и не видит проблем в его работе. По его словам, Витория продолжит тренировать «Спартак» и будет это делать минимум до конца сезона, пишет «ВсеПроСпорт».

Напомним, что после восьми туров РПЛ «красно-белые» набрали десять очков и расположились на девятом месте. В последнем туре «Спартак» на выезде уступил ЦСКА со счётом 0:1. Многие эксперты отметили, что в той игре команда Витории выглядела лучше, однако не сумела реализовать свои моменты.