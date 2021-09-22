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Премьер-лига

Чернышов: Витория будет тренировать «Спартак» до конца сезона

22 Сентября 2021 • 09:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Уфа
1.55 4.30 6.00
25.09 19:00

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался по поводу нынешнего наставника «красно-белых» Руя Витории.

Он отметил, что знает португальца лично и не видит проблем в его работе. По его словам, Витория продолжит тренировать «Спартак» и будет это делать минимум до конца сезона, пишет «ВсеПроСпорт».

Напомним, что после восьми туров РПЛ «красно-белые» набрали десять очков и расположились на девятом месте. В последнем туре «Спартак» на выезде уступил ЦСКА со счётом 0:1. Многие эксперты отметили, что в той игре команда Витории выглядела лучше, однако не сумела реализовать свои моменты.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Чернышов Руй Витория
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