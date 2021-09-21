Билялетдинов - о возможном увольнении Витории: Резкая смена тренера не работает

Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался по поводу ситуации вокруг нынешнего наставника московского клуба Руя Витории. Напомним, что вчера «красно-белые» на выезде уступили ЦСКА со счетом 0:1.

Билялетдинов заявил, что Виторию могут сейчас уволить, но это вряд ли принесет пользу клубу и привёл пример с приколом Ивицы Олича в ЦСКА, который возглавил «армейцев» по ходу сезона. Он отметил, что тренеру нужно дать ещё время, и уже позже принимать окончательное решение, пишет Sport24.

Напомним, что после восьми туров РПЛ «Спартак» находится на девятом месте, имея в своём активе десять очков.