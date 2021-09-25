Стукалов: «Что касается вторых таймов, мы, наверное, научились выживать в сложных ситуациях»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Удивительная статистика у вашей команды в этом сезоне: 10 мячей из 11 команда забила во втором тайме. Вы уже не раз говорили, что после перерыва игроки наконец-то начинают играть. Что происходит? Как им начать играть в первом тайме?

- Что касается вторых таймов, мы, наверное, научились выживать в сложных ситуациях, это плюс. Что касается первых таймов, да, здесь есть какой-то такой момент, но мы в этом разбираемся и надеемся, что сегодня постараемся переломить эту ситуацию.

- В матче с «Химками» капитан команды Боян Йокич получил травму, его пришлось заменить. Сегодня он в старте, насколько он готов?

- Нормально, мы его просто поберегли, он не поехал на Кубок, было незначительное повреждение, но все равно он для нас игрок стартового состава, поэтому не взяли его на Кубок.

- Сегодня дождливая погода. Может быть, посоветуете футболистам чуть чаще бить из-за пределов штрафной?

- И бить, и идти на добивание, и помогать. Я думаю, что сегодня будет быстрый интересный футбол.