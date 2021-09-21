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«Спартак» покинул тренер по физической подготовке

21 Сентября 2021 • 22:53 Комментировать
Спартак Москва
...
Уфа
1.55 4.30 6.00
25.09 19:00

Тренер по физической подготовке Рамиль Шарипов сегодня покинул московский «Спартак». Специалист написал заявление об уходе по собственному желанию, которое приняло руководство клуба.

Подобной информацией поделился «Спорт-Экспресс», отмечая, что это не единственные возможные изменения среди персонала «красно-белых». Кроме Шарипова, свое соглашение с командой расторгнет и врач Глеб Чернов.

Сообщается, что место Шарипова займет Александр Зайченко, проработавший несколько месяцев со второй командой «Спартака», а вот имя будущего главы медицинского отдела пока неизвестно.

Также пока не понятно, связан ли уход тренера с последними неудачными результатами клуба на внутренней и международной арене.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рамиль Шарипов
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