«Спартак» покинул тренер по физической подготовке

Тренер по физической подготовке Рамиль Шарипов сегодня покинул московский «Спартак». Специалист написал заявление об уходе по собственному желанию, которое приняло руководство клуба.

Подобной информацией поделился «Спорт-Экспресс», отмечая, что это не единственные возможные изменения среди персонала «красно-белых». Кроме Шарипова, свое соглашение с командой расторгнет и врач Глеб Чернов.

Сообщается, что место Шарипова займет Александр Зайченко, проработавший несколько месяцев со второй командой «Спартака», а вот имя будущего главы медицинского отдела пока неизвестно.

Также пока не понятно, связан ли уход тренера с последними неудачными результатами клуба на внутренней и международной арене.