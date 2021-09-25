«Спартак» ответил «Уфе» на 0:3. Кто добыл «красно-белым» победу над неудобным соперником

Оценки футболистам Руя Витории

Визиты «Уфы» на «Открытие Арену» в последнее время завершаются в пользу гостей (очень неудобная стала башкирская команда для «красно-белых»), поэтому уверенную победу футболистов Руя Витории можно отнести к разряду неожиданных событий. «Уфа» впервые за 9 матчей не забила, а «Спартак» второй раз в сезоне сумел отличиться больше одного раза за матч.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 19:11, в створ – 10:2, угловые – 2:9. Кто же добыл столь нужную для «Спартака» победу? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки «красно-белым».

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,5. Сама «Уфа» ничего не создавала, но, когда «Спартак» стал откровенно матч доигрывать, шальные удары Голубева напрягали. Максименко в воротах не замёрз, в нужные моменты включился, совершил два неплохих сейва.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 6,5. Центр обороны «Спартака» по традиции заслуживает хороших оценок. Кофрие без лишних движений остановил Касинтуру: 3 перехвата, один отбор, 5 выигранных единоборств на втором этаже.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,5. Джикия чаще оказывался против Азера Алиева, тоже спокойно «сожрав» оппонента. Форварда «Уфы» так в итоге никто и не видел: Георгий выиграл почти все единоборства (7 из 8), ещё и атаки успевал начинать.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 7,5. Ну и самый топ. Против Жиго действовал Агаларов. Много двигался новоиспечённый форвард сборной России, старался, бодался, но Самуэль просто и спокойно решал все игровые эпизоды в свою пользу.

АЙРТОН – 8,0. Бразилец не совершил результативную ошибку в обороне! Такое бывает крайне редко, у Витории явно сегодня праздник. А впереди Айртон был по традиции очень хорош: отдал пять обостряющих передач, трижды сам угрожал воротам, после одного из моментов обязан был забивать Ломовицкий.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,0. Всё больше радует новый центр поля «Спартака». Литвинов и Умяров выиграли свой участок дерби, а теперь затоптали «Уфу» в центре поля. У Ливтинова предголевой пас на первый мяч, два важных отбора, перехват и, самое главное, минимум ошибок.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 6,5. Наиль чуть «тише» и по статистике, и по игровым действиям, но оценку выше средней заслужил объёмом работы. Постоянно лез в борьбу в центре поля, иногда даже не разбирая свои или чужие – так он однажды атаковал Литвинова.

ВИКТОР МОЗЕС – 5,0. Пожалуй, единственный участок поля, проигранный «Спартаком» - это правый фланг. Виктор Мозес будто не проснулся сегодня, так и не создав хоть что-то опасное со своего края. Боян Йокич основные эпизоды выиграл.

КУИНСИ ПРОМЕС – 8,0. Высокий прессинг Куинси наконец-то дал свои плоды. Промес всегда много двигается в атаке, не даёт думать защитникам и вот, подкараулил ошибку Плиева с Камиловым. Кроме гола, Промес ещё дважды угрожал воротам Беленова, но на тыкался на сейвы голкипера.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 5,5. Отлично (с голевой передачи) начал матч Бакаев, но этот ассист сыграл с ним злую шутку. Зелимхан слишком в себя поверил, стал мяч передерживать и более ничего толкового не создал, наоборот, завершив пару хороших атак своей нерасторопностью.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ – 7,0. Главным бомбардиром «красно-белых» становится Эсекьель Понсе, подкупающий старанием на острие атаки. Начал матч с гола, заработал штрафной удар, поддерживал атаки необходимым движением, не стеснялся черновой работы. Ещё дважды угрожал воротам Беленова опасными ударам.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – б/о.