Билялетдинов: «Агаларову играть в составе сборной рано»

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов высказался по поводу игры нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, который вчера оформил дубль в ворота «Химок» (3:2).

По словам Билялетдинова, очень важно сейчас не перехвалить нападающего, потому что в России уже было много таких случаев. Он призвал сохранять спокойствие и наблюдать за ним дальше. Также экс-футболист «Эвертона» отметил, что Агаларову играть в сборной пока рано, так как ему нужно ещё время, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что Агаларов в этом сезоне сыграл восемь матчей в РПЛ, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Сейчас он является лучшим бомбардиром чемпионата России.