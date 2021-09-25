​В «Спартаке» высказались об информации о контактах с Николичем

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, дал комментарий по поводу информации о контакте клуба с Марко Николичем. Последний, как известно, уже больше года работает с «Локомотивом».

«Очередной слух. Уже много раз говорил, что «Спартак» не ищет тренера - клуб доверяет Витории», - высказался Зеленов для «Спорт-Экспресса».

«Спартак» с сезона 2021/2022 тренирует португалец Руй Витория. На текущую минуту команда располагается только на восьмой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отставание от лидера измеряется десятью зачётными баллами.