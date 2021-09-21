Португальский агент: «Витория борец, он никогда не сдаётся»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался по поводу ситуации вокруг главного тренера «Спартака» Руя Витории. Напомним, что вчера «красно-белые» уступили ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ со счетом 0:1.

Барбоза заявил, что Витория борец, который всегда держится до конца и никогда не сдаётся. По его словам, португальский наставник никогда не подавал в отставку, даже во время очень сложных моментов. Также он призвал «Спартак» дать тренеру ещё время, и отметил, что «красно-белые» пока ничего не потеряли, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что после восьми туров РПЛ «Спартак» набрал десять очков и находится на девятом месте. В следующем матче команда Витории дома сыграет с «Уфой».