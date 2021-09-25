​Фанаты «Спартака» устроили акцию протеста на матче с «Уфой»

Активные болельщики «Спартака», возмущенные неудачными результатами команды, устроили акцию протеста в начале субботнего матча против «Уфы». Фанаты повернулись спиной к полю и не наблюдают за происходящим. При этом они скандируют: «Сколько можно, вы ******* [достали].

Фанаты «Спартака» не увидели ранний гол Эсекеля Понсе, который форвард забил уже на третьей минуте поединка.

Следить за игрой между «Спартаком» и «Уфой» во всех деталях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что после восьми туров «Спартак» занимал только девятое место в турнирной таблице РПЛ.