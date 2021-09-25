​Фанаты «Спартака» обратились к команде через баннер

В субботу вечером «Спартак» проведёт домашний матч чемпионата России против «Уфы». Перед игрой фанаты московской команды вывесили на трибуне чёрный баннер с белыми буквами. На баннере написан следующий текст: «Безволье – хлябь, где тонет всё благое!».

Матч между «Спартаком» и «Уфой» начнётся в семь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка на «Открытие Арене» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает только девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В восьми турах «красно-белые» набрали 10 очков.