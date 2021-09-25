​Газизов прокомментировал проблемы «Уфы» с автобусом перед игрой со «Спартаком»

Перед матчем против «Спартака» у «Уфы» в Москве возникли проблемы с автобусом. Ситуацию прокомментировал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов, который в прошлом году некоторое время работал на аналогичной должности в «Спартаке».

«Что с автобусом? В тишине подают, наверное. Вспоминайте слова, поступки», - загадочно сказал Газизов журналистам после прибытия на «Открытие Арену».

«Это какой-то заговор? Нет, конечно, вы что? Случайность», - отметил директор «Уфы» с долей иронии в своих словах.

Генеральный директор «Уфы» добавил, что клуб рассматривал вариант с поездкой на стадион на такси.