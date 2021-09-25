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​Бакаев: «На месте фанатов реагировал бы так же»

25 Сентября 2021 • 21:44 Комментировать
Спартак Москва
2:0
Уфа
окончен

Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался по поводу недовольства фанатов. По ходу субботнего матча против «Уфы» болельщики «красно-белых» критиковали команду, устраивали акцию протеста, а также выступали против руководства клуба.

«Я, наверное, на месте фанатов реагировал бы точно так же, потому что я сам с детства за «Спартак». Надо выигрывать, чтобы исправлять ситуацию, чтобы на стадионе был позитив. В этом виноваты только мы сами.

Я имею в виду, что я бы так же реагировал на результаты. За результаты отвечаем мы. Если бы был результат, никаких проблем не было бы», - сказал Бакаев журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зелимхан Бакаев
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