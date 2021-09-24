Петржела считает, что Витория продержится в «Спартаке» до конца сезона

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела мнением о предстоящем поединке московского «Спартака» с «Уфой».

«Уфа» - неприятный соперник для «красно-белых». У «Спартака» часто возникают проблемы с командами, которые играют от обороны», - приводит слова Петржелы «Спорт-экспресс».

Бывший коуч «Зенита» также выразил уверенность, что Руй Витория сможет доработать текущий сезон до конца на своём текущему посту, несмотря на проблемный старт москвичей в РПЛ.

Трансляция матча «Уфа» - «Спартак», что состоится 25 сентября, будет доступна на сайте Liveresult.ru.