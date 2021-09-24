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Петржела считает, что Витория продержится в «Спартаке» до конца сезона

24 Сентября 2021 • 20:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Уфа
1.57 4.30 5.80
Через 20 ч. 54 мин.

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела мнением о предстоящем поединке московского «Спартака» с «Уфой».

«Уфа» - неприятный соперник для «красно-белых». У «Спартака» часто возникают проблемы с командами, которые играют от обороны», - приводит слова Петржелы «Спорт-экспресс».

Бывший коуч «Зенита» также выразил уверенность, что Руй Витория сможет доработать текущий сезон до конца на своём текущему посту, несмотря на проблемный старт москвичей в РПЛ.

Трансляция матча «Уфа» - «Спартак», что состоится 25 сентября, будет доступна на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Властимил Петржела Уфа РПЛ Руй Витория
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