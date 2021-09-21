Червиченко - о «Спартаке»: Надо собирать новую команду

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу ситуации в московском клубе. Напомним, что вчера команда Витории уступила ЦСКА в рамках восьмого тура РПЛ со счётом 0:1.

Червиченко заявил, что в плохих результатах «Спартака» виноват не главный тренер, а игроки, которые не могут попасть по мячу или в ворота. Он отметил, что эти футболисты уже не дадут желаемого результата, так как поняли, что можно получать большие деньги и при этом ничего не делать.

Кроме этого, Червиченко добавил, что нынешний состав «Спартака» - это наполовину отработанная команда, и сейчас им нужно собирать новую, пишет «Спорт день за днём».