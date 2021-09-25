Ларссон не попал в заявку «Спартака» на игру с «Уфой»

В субботу вечером «Спартак» будет проводить домашнюю игру чемпионата России против «Уфы». Наставник «красно-белых» Руй Витория решил выпустить на поле «Открытие Арены» с первых минут таких игроков:

Максименко, Кофрие, Джикия, Жиго, Айртон, Литвинов, Умяров, Мозес, Бакаев, Промес, Понсе.

Стоит сказать, что форварда Джордана Ларссона не оказалось даже среди запасных футболистов «красно-белых».

Матч «Спартак» - «Уфа» должен стартовать в 19:00, хотя появилась информация о том, что стартовый свисток может прозвучать позже. Следить за развитием событий в этой игре можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.