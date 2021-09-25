Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» в матче против «Уфы».

«Тяжело сказать, начал ли «Спартак» выходить из ямы. Главное, что сегодня «красно-белые» выиграли и сделали это очень уверенно: на классе, по игре. «Уфа» - неплохой соперник, но сегодня «Спартак» переиграл его полностью. То, что «Уфа» иногда подходила к воротам «Спартака», это нормально. Любая команда создаёт какие-то моменты, в любом случае эти моменты будут в матче против любого соперника. Сама целостность игры «Спартака» понравилась: самоотдача игроков, контроль мяча.

«Уфа» - неплохая команда. Но «Спартак» показал сегодня командную игру. Выходит ли он на свой уровень - посмотрим. Скоро игра с «Наполи» и ещё другие игры в чемпионате. Важно, что «Спартак» получил очки. Психологически эта победа поможет, однозначно. Это и настроение игроков, и подготовка к игре с «Наполи». Позитива и в тренировочный процесс добавится. Если бы опять не победили, было бы тяжело психологически. Сегодня они показали игру, которую от них и требуют. Поднялись выше в турнирной таблице, приближаются к тому месту, на котором должен быть этот клуб», - сказал Деменко.