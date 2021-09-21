Известный спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию телеграм-канала «Мутко против». По данным источника, если за полузащитника Остона Урунова «красно-белым» предложат 6 млн евро или более, в таком случае генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заработает минимум 2,5 млн евро. По условиям контракта, экс-руководителю «Спартака» в таком случае полагается половина от суммы, превышающей 1 млн евро. При этом нет разницы, согласится «Спартак» или нет на данное потенциальное предложение.

Михаил Прокопец в эксклюзивном интервью журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву сообщил: «Такой пункт в контракте действительно может быть».

Напомним, что именно Газизов привел Урунова в «Спартак».