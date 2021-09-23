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Премьер-лига

Петржела заявил, что хотел бы возглавить «Спартак»

23 Сентября 2021 • 21:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Уфа
1.55 4.30 6.00
25.09 19:00

Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела поделился своим мнениям касательно проблем Руя Витории в «Спартаке». Напомним, что португалец выдал худший тренерский старт в истории клуба, чем вызвал разговоры о возможном увольнении.

Петржела отметил, что текущее положение «красно-белых» не отвечает ни амбициям команды, ни уровню футболистов москвичей. Также чех ответил на вопрос, готов ли он принять предложение от Леонида Федуна, если таковое последует. «Возглавить «Спартак»? Да, почему бы и нет. Я бы с удовольствием вернулся в Россию», - цитирует Петржелу Sport.24.

Стоит добавить, руководство «Спартака» уже неоднократно выражало свое поддержку в адрес Руя Витория, исключением не стало даже поражение в дерби против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Властимил Петржела Руй Витория
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