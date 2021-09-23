Петржела заявил, что хотел бы возглавить «Спартак»

Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела поделился своим мнениям касательно проблем Руя Витории в «Спартаке». Напомним, что португалец выдал худший тренерский старт в истории клуба, чем вызвал разговоры о возможном увольнении.

Петржела отметил, что текущее положение «красно-белых» не отвечает ни амбициям команды, ни уровню футболистов москвичей. Также чех ответил на вопрос, готов ли он принять предложение от Леонида Федуна, если таковое последует. «Возглавить «Спартак»? Да, почему бы и нет. Я бы с удовольствием вернулся в Россию», - цитирует Петржелу Sport.24.

Стоит добавить, руководство «Спартака» уже неоднократно выражало свое поддержку в адрес Руя Витория, исключением не стало даже поражение в дерби против ЦСКА.