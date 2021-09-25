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Витория: «Соперник был очень достойным, который сделал нашу победу очень ценной»

25 Сентября 2021 • 21:49 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:0
Уфа
окончен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Уфой» (2:0) дал краткий комментарий по матчу и ответил на вопросы о травмах.

- Это была игра против квалифицированной команды, которая пыталась осложнить нам жизнь. Игра действительно была сложной, но мы старались, футболисты играли со всей возможной концентрацией и смогли забить два гола в первом тайме. Во втором тайме также было много голевых моментов, но, несмотря на то, что гол не забили, все равно показали хорошую игру. Это была игра, в которой было три важных голевых момента. Но соперник был очень достойным, который сделал нашу победу очень ценной.

- Что за травма у Хендрикса, насколько его вам не хватает? Или Литвинов сейчас настолько крут, что будет основным и после того, как Хендрикс поправится?

- У Хендрикса были небольшие проблемы, потому что у него была боль в груди. Сейчас он восстанавливается, но есть два игрока, которые на его позиции, один из них - Литвинов. В принципе, они себя хорошо проявляют и хорошо развивают моменты в игре.

-  С чем связана эпидемия травм? Перед матчем стало ясно, что Джордан Ларссон из-за травмы не принимает участия, что Илья Кутепов простужен, Хендрикс пропустил и дерби, и сегодняшний матч, видно было, что у него была травма с «Легией».

- В данный момент состояние игроков улучшается, но просто так получилось, что именно Ларссон и Хендрикс получили травмы. Но даже с тем составом, который у нас есть сейчас, мы отлично справляемся. Поэтому, естественно, мы ждем их скорейшего выздоровления. Но если потребуется еще время, чтобы им выздороветь, команда замечательно себя проявит в следующих играх.

- Дальше матч с «Наполи», который в сумасшедшей форме в чемпионате. Какие мысли перед игрой, есть ли опасения? Планируете ли вы поднимать самооценку игроков, чтобы они не боялись противостоять такому серьезному сопернику?

- В первую очередь стоит обратить внимание и запомнить этот матч, потому что играли сегодня хорошо, победили и заслужили эту победу. Таким образом, забегая вперед, нужно подготовиться к игре с «Наполи». Конечно же, это очень сложный соперник, но если мы будем ценить эту победу и сфокусированы на победе, то обязательно достигнем хороших результатов. И вообще наше видение, что игра - это игра. Сегодня выиграли, заработали три очка и начинаем готовиться к следующему матчу, чтобы снова ее выиграть.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (1)
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Starpom
25 Сентября 2021 в 21:59
Впервые почувствовал командный дух Спартака,когда каждый был за себя и за того парня!
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