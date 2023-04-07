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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» планирует продлить контракт Ремзи – в клубе довольны игроком

07 Апреля 2023 • 21:37 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
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Через 23 ч. 39 мин.

Полузащитник «Ниццы» Аарон Ремзи продолжит свои выступления в клубе.

Валлиец пополнил ряды французского коллектива прошлым летом, перебравшись из «Ювентуса» в качестве свободного агента. Соглашение 32-летнего футболиста рассчитано до июня, однако в «Ницце» довольны хавбеком: как сообщает L’Equipe, Ремзи будет предложен новый контракт, рассчитанный не менее чем на два года.

В активе Аарона Ремзи один забитый мяч и две результативные передачи в 28 поединках за «Ниццу» во всех турнирах текущей кампании. Трансферная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Аарон Ремзи
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НИЦЦА ПСЖ
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