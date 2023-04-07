«Ницца» планирует продлить контракт Ремзи – в клубе довольны игроком

Полузащитник «Ниццы» Аарон Ремзи продолжит свои выступления в клубе.

Валлиец пополнил ряды французского коллектива прошлым летом, перебравшись из «Ювентуса» в качестве свободного агента. Соглашение 32-летнего футболиста рассчитано до июня, однако в «Ницце» довольны хавбеком: как сообщает L’Equipe, Ремзи будет предложен новый контракт, рассчитанный не менее чем на два года.

В активе Аарона Ремзи один забитый мяч и две результативные передачи в 28 поединках за «Ниццу» во всех турнирах текущей кампании. Трансферная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро.