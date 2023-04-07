Ротен: «Я разочарован последними двумя сезонами Месси в «ПСЖ»

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен вновь раскритиковал аргентинскую звезду парижан Лионеля Месси.

«Месси воплощает в себе всё, что я люблю в футболе. Однако я крайне разочарован его последними двумя сезонами в «ПСЖ». Не только на поле, но и за его пределами. Он не защищает клуб, при любой возможности уезжая в Барселону. Он никогда не ставил себя на место «ПСЖ», – приводит слова Ротена издание A Bola.

В нынешнем сезоне на счету Лионеля Месси 33 матча в футболке французского гранда, в которых он забил 18 голов при 17 результативных передачах.