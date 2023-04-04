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Чемпионат Франции. Лига 1

Зидан вряд ли возглавит «ПСЖ»

04 Апреля 2023 • 20:55 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
08.04 22:00

Рулевой Зинедин Зидан остаётся одной из главных целей «Пари Сен-Жермен».

Слухи связывали специалиста с работой во главе парижского коллектива ещё прошлым летом, однако тогда в «ПСЖ» решили обратиться к услугам Кристофа Галтье, который с высокой вероятностью будет уволен до начала новой кампании. По данным RMC Sport, в клубе по-прежнему заинтересованы в назначении Зидана, однако убедить экс-наставника мадридского «Реала» грядущим летом будет крайне непросто.

По слухам, сам «Реал» также заинтересован в назначении Зинедина Зидана. Также интерес к французу проявляют английские гранды.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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