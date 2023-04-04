Галтье не продолжит работу в «ПСЖ» в новом сезоне

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье покинет клуб после завершения сезона.

Команда под руководством специалиста не преуспела в Лиге чемпионов, вылетев на стадии 1/8 финала от мюнхенской «Баварии» (общий счёт – 0:3). Также с начала текущего года парижане не слишком стабильны и на внутренней арене, в связи с чем руководство клуба не планирует долгосрочное сотрудничество с нынешним рулевым. Согласно сведениям журналиста Маттео Моретто, Галтье точно покинет должность до начала следующего сезона. Его отставка после вылета из Лиги чемпионов не состоялась лишь из-за отсутствия подходящих кандидатов на замену.