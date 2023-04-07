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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, какие позиции намерен усилить «ПСЖ» летом

07 Апреля 2023 • 22:48 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
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Через 22 ч. 4 мин.

«Пари Сен-Жермен» запланировал ряд усилений состава на летнее трансферное окно.

Весьма вероятно, что после завершения сезона работы лишится нынешний главный тренер парижан Кристоф Галтье, что, впрочем, не влияет на планы клуба провести перестановки в составе. По данным L’Equipe, «ПСЖ» намеревается приобрести нового опорного полузащитника, а также центрфорварда и левоногого правого вингера. Кроме того, как уже известно, ряды команды пополнит центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр.

В настоящий момент «ПСЖ» лидирует во французской Лиге 1. Ранее коллектив Галтье вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции.

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ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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