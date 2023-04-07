Еще одно косвенное подтверждение того, что Лионель Месси и Неймаро, скорее всего, покинут в конце сезона «ПСЖ». Парижский клуб записал видео, в котором призывает болельщиков поскорее скупать абонементы на следующий сезон, и главная роль в нем отведена Килиану Мбаппе - именно он, широко улыбаясь, зазывает на трибуны. А вот Месси и Неймара в ролике просто нет - и это достаточно красноречиво, сообщает Le Parisien. Напомним, что Неймар выступает за парижский клуб с 2017 года, но сейчас он снова травмирован. Месси перебрался в «ПСЖ» в 2021 году и в последнее время его все чаще освистывают.
Месси и Неймара не включили в рекламный ролик «ПСЖ», посвящённый продаже билетов на следующий сезон
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