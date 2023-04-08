Мбаппе проинформировал своё окружение о том, что хочет играть за «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет выступать за мадридский «Реал». По информации от журналиста Марио Кортеханы, француз сообщил об этом желании своему близкому окружению.

Источник также сообщает, что руководство «Реала» знает о намерениях Мбаппе выступать за «королевский клуб». Тем не менее, «сливочные» не намерены вести переговоры с «ПСЖ». Трансфер возможен лишь на правах свободного агента летом 2025 года, когда у Килиана закончится контракт.

Напомним, Мбаппе был близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента в конце прошлого сезона, но в последний момент передумал и продлил контракт с «ПСЖ».