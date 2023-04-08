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Мбаппе проинформировал своё окружение о том, что хочет играть за «Реал»

08 Апреля 2023 • 12:22 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
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Через 8 ч. 11 мин.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет выступать за мадридский «Реал». По информации от журналиста Марио Кортеханы, француз сообщил об этом желании своему близкому окружению.

Источник также сообщает, что руководство «Реала» знает о намерениях Мбаппе выступать за «королевский клуб». Тем не менее, «сливочные» не намерены вести переговоры с «ПСЖ». Трансфер возможен лишь на правах свободного агента летом 2025 года, когда у Килиана закончится контракт.

Напомним, Мбаппе был близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента в конце прошлого сезона, но в последний момент передумал и продлил контракт с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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РЕАЛ МАДРИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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