Будущее Месси: Анализ вариантов аргентинца

Летом у Лионеля Месси завершается контракт с «ПСЖ», и пока непонятно, где он продолжит карьеру. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о ситуации аргентинца.

Лионель Месси в ближайшее время будет решать, где ему продолжить карьеру. Вариантов у аргентинца несколько, так что ему есть над чем подумать.

Продлить контракт с «ПСЖ»

Месси выступает за французский клуб, который хотел бы его сохранить. Месси этот вариант точно не отметает. На днях во французских СМИ появился комментарий от одного из близких к аргентинцу людей, который подтвердил, что переговоры о новом договоре идут. При этом Месси не отталкивает даже поведение болельщиков-парижан, которые в последнее время настроены негативно по отношению к 35-летнему форварду.

Собственно, Месси и «ПСЖ» ещё накануне чемпионата мира обсуждали вариант продления договора, и своё предложение клуб направил. Сомнения же аргентинца сейчас скорее связаны с проектом. Месси хочет узнать, кто будет тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне, останутся ли Серхио Рамос, Килиан Мбаппе и Неймар. При этом в любом случае для Месси вопрос денег не будет на первом месте.

Возвращение в «Барселону»

«Барселона» хочет вернуть Месси. Это не слухи, потому что эту тему публично обсуждают президент клуба Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте и главный тренер Хави. Учитывая, что у Месси летом завершается контракт с «ПСЖ», такое поведение каталонцев даже нельзя назвать неэтичным.

Главная проблема – это финансовый аспект. Два года назад Месси пришлось покинуть «Барселону» именно из-за нехватки денег, а экономическое положение клуба едва ли стало лучше. Каталонцам надо снижать расходы, и для подписания аргентинца они ищут спонсора. Пока же, несмотря на публичное обсуждение возможного возвращения, «Барселона» официального предложения Месси не направила.

Возродить соперничество с Роналду в Саудовской Аравии

После того как «Аль-Наср» подписал контракт с Криштиану Роналду, его главный конкурент «Аль-Хиляль» надеется подписать Лионеля Месси. По данным прессы, аргентинцу предлагается зарплата в размере 436 миллионов долларов в год, то есть в два раза больше, чем португальцу. В Саудовской Аравии очень хотят возродить культовое соперничество последних 15 лет.

Правда, сам Месси не стремится в Саудовскую Аравию, даже за такие сумасшедшие деньги. На самом деле и Роналду не очень-то хотел на Ближний Восток, но у него других вариантов не было, а у аргентинца есть. Кстати, «Аль-Хиляль», по данным прессы, также уже направил Месси конкретное предложение.

Уехать в США

Месси может покинуть Европу, но уехать не в Саудовскую Аравию. США, пожалуй, выглядят более привлекательным место для жизни, да и до родной Аргентины ближе. Правда, в МЛС Месси точно не будут платить таких денег. Более того, сообщается, что все клубы лиги могут сброситься на зарплату аргентинцу, чтобы тот выбрал клуб себе по душе. Команды МЛС считают, что присутствие Месси в чемпионате позволит заработать всем.

При этом фаворитом в борьбе за аргентинца в США считается «Интер Майами». Однако ни эта команда, ни какая-либо иная из МЛС пока официально Месси не предложила заключить контракт.

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Перебраться ещё куда-либо

О каких-то других вариантах продолжения карьеры Месси не сообщается. Когда-то сам футболист говорил о желании завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз», в школе которого начинал тренироваться. Однако едва ли можно ждать такого перехода этим летом. Недавно в Росарио обстреляли магазин, который принадлежит отцу жены Месси. Да и сам футболист в последнее время уже не обсуждает такой вариант. Ну и очевидно, что «Ньюэллс Олд Бойз» не сможет предложить Месси хоть какую-то серьёзную по его меркам зарплату.

Роман Андреев