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«ПСЖ» — ещё один претендент на Беллингема

07 Апреля 2023 • 18:12 Комментировать
Боруссия Д
...
Унион Берлин
Через 21 ч. 31 мин.

«ПСЖ» начал пристально следить за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.

Как сообщает AS, парижане могут включиться в борьбу за 19-летнего хавбека из-за возможного ухода из команды нападающего Килиана Мбаппе. По информации источника, если же звездный француз все-таки решит сменить клуб предстоящим летом, то «ПСЖ» приложит все усилия для покупки Беллингема.

В сезоне-2022/23 на счету футболиста десять голов и семь ассистов в 36 матчах во всех турнирах. Контракт Беллингема с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах англичанина заинтересован мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Джуд Беллингем
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