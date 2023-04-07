«ПСЖ» — ещё один претендент на Беллингема

«ПСЖ» начал пристально следить за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.

Как сообщает AS, парижане могут включиться в борьбу за 19-летнего хавбека из-за возможного ухода из команды нападающего Килиана Мбаппе. По информации источника, если же звездный француз все-таки решит сменить клуб предстоящим летом, то «ПСЖ» приложит все усилия для покупки Беллингема.

В сезоне-2022/23 на счету футболиста десять голов и семь ассистов в 36 матчах во всех турнирах. Контракт Беллингема с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах англичанина заинтересован мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».