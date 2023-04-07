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Чемпионат Франции. Лига 1

Икарди хочет остаться в «Галатасарае»

07 Апреля 2023 • 13:12 Комментировать
Ницца
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ПСЖ
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08.04 22:00

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди хотел бы остаться в турецкой команде на постоянной основе. Аргентинцу нравится выступать за свой нынешний клуб, и он хотел бы, чтобы «львы» выкупили его из «ПСЖ». Напомним, в данный момент Икарди выступает за «Галатасарай» на правах аренды.

TNT Sport Argentina сообщает, что Икарди действительно хотел бы остаться в турецкой команде. Для этого «Галатасараю» нужно убедить «ПСЖ» отпустить футболиста по значительной скидке за год до конца контракта.

Напомним, «ПСЖ» платит большую часть зарплаты Икарди во время его игры за «Галатасарай». На счету 30-летнего форварда 9 голов и 6 ассистов в этом розыгрыше чемпионата Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди
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НИЦЦА ПСЖ
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