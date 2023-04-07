У Месси сохранились хорошие отношения с Усманом Дембеле

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси по-прежнему сохраняет хорошие отношения со своим бывшим одноклубником по «Барселоне» Усманом Дембеле. По информации от Mundo Deportivo, аргентинец считает француза очень хорошим футболистом и всегда поддерживал Усмана, когда игрок страдал от травм.

Напомним, Дембеле и Месси ближайшим летом могут воссоединиться в «Барселоне». Аргентинец может стать свободным агентом, если не продлит свой истекающий контракт с «ПСЖ».

В данный момент Дембеле восстанавливается после очередной травмы. Француз в этом розыгрыше чемпионата Испании отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.