Доннарумма получил самую высокую оценку в матче «ПСЖ» против «Ниццы» – он обошёл Месси и Рамоса

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма помог своей команде одержать победу над «Ниццей» (2:0).

Парижане набрали важные три очка в поединке Лиги 1 благодаря голам Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Аргентинский форвард также отметился голевой передачей, однако наивысшую оценку от известного статистического портала WhoScored получил не он, а вратарь Доннарумма, совершивший семь сэйвов. Выступление итальянца оценено в 9,2 балла, в то время как Месси удостоился рейтинга 8,5, а Рамос – 8,3. Звёздный форвард Килиан Мбаппе не попал в число лучших – всего 7,2 балла.

После сегодняшней победы «ПСЖ» по-прежнему занимает первую строчку в турнирной таблице, на шесть очков опережая «Ланс».