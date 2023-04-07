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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» на следующей неделе представит Ла Лиге план по возвращению Месси

07 Апреля 2023 • 10:58 Комментировать (2)
Ницца
...
ПСЖ
1 3.85 X 4.00 2 1.85
08.04 22:00

Каталонская «Барселона» разработала план по возвращению из «ПСЖ» нападающего Лионеля Месси, который покинул «сине-гранатовых» в 2021 году. Как сообщает издание Sport, «Барселона» на следующей неделе представит Ла Лиге подобный план по возвращению аргентинца.

Идея руководства «сине-гранатовых» заключается в том, чтобы сократить зарплатную ведомость, продать некоторых футболистов и получить доход от некоторых источников. Если всё это удастся реализовать, возвращение Месси станет вполне реальным.

Напомним, Лионель летом может стать свободным агентом, если не продлит свой истекающий контракт с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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CERG
07 Апреля 2023 в 11:45
Совсем Барселона развалилась. Как и МЮ.
Все таки Реал то крут, кто бы что ни говорил)..
Volond
07 Апреля 2023 в 11:21
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