«Барселона» на следующей неделе представит Ла Лиге план по возвращению Месси

Каталонская «Барселона» разработала план по возвращению из «ПСЖ» нападающего Лионеля Месси, который покинул «сине-гранатовых» в 2021 году. Как сообщает издание Sport, «Барселона» на следующей неделе представит Ла Лиге подобный план по возвращению аргентинца.

Идея руководства «сине-гранатовых» заключается в том, чтобы сократить зарплатную ведомость, продать некоторых футболистов и получить доход от некоторых источников. Если всё это удастся реализовать, возвращение Месси станет вполне реальным.

Напомним, Лионель летом может стать свободным агентом, если не продлит свой истекающий контракт с «ПСЖ».