Галтье объяснил, почему Мбаппе «сыграл слабо»

В субботу вечером «ПСЖ» обыграл «Ниццу» на выезде со счётом 2:0. Рулевой парижской команды Кристоф Галтье признал, что звёздный Килиан Мбаппе сыграл слабо, но нашёл этому объяснение.

«Килиан провёл свой 51-й или 52-й матч в этом сезоне. Накануне он раньше завершил тренировку. Думаю, он сыграл слабо, но он очень хотел быть на поле в трудный момент. Это показывает его характер. Утром мы даже не знали, попадёт ли он в основной состав. Его желание помочь – сильный сигнал для команды», - сказал Галтье журналистам.

Напомним, что на пятничной тренировке у Килиана Мбаппе возникли проблемы с бедром.

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