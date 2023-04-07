Верратти не поможет «ПСЖ» в матче с «Ниццей»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти не поможет своей команде в матче следующего тура чемпионата Франции против Ниццы. По информации от журналиста Адриена Гренье, итальянский хавбек получил травму.

Источник сообщает, что Верратти повредил подколенное сухожилие правой ноги. Через 4 дня футболисту предстоит пройти ещё одно обследование, которое покажет степень серьёзности повреждения.

Левый защитник «ПСЖ» Хуан Бернат также отсутствовал на сегодняшней тренировке из-за ушиба лодыжки. Его участие в матче с «Ниццей» находится под большим вопросом.

Верратти в нынешнем сезоне провёл 22 матча в чемпионате Франции, где не отметился ни одним результативным действием.