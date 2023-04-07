Месси впечатлён талантом Педри

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высоко оценивает способности полузащитника «Барселоны» Педри.

Испанец и аргентинец совсем недолго вместе выступали за каталонский коллектив, после чего Месси был вынужден расстаться с родным для себя клубом, а позднее подписал контракт с «ПСЖ». Предстоящим летом 35-летний игрок может вернуться, если так и не решит продлить истекающий договор с парижанами. По данным журналиста Фернандо Поло, Месси особенно впечатлён талантом Педри – он считает его одним из лучших в мире.

Контракт 20-летнего хавбека с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне он забил семь голов в 30 матчах.