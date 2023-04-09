Маркиньос – о 400-м матче за «ПСЖ»: «Были хорошие и плохие времена, но я здесь счастлив»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос побеседовал с журналистами после победы над «Ниццей» (2:0).

Матч стал для 28-летнего бразильца 400-м в составе парижан во всех турнирах.

«Сегодня было важно победить как с командной точки зрения, так и для меня лично. Я проводил 400-ю игру, что дало мне дополнительную мотивацию. Клуб выразил мне большую благодарность, как и болельщики, и это очень приятно. Я безумно счастлив здесь. Мы прошли как через хорошие, так и через плохие времена, но я всегда играл со страстью и полной отдачей. Я делаю всё возможное, чтобы помочь клубу выйти на вершину», – сказал в послематчевом интервью центральный защитник, цитируемый французскими СМИ.