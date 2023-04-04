Месси получил невероятное предложение – ему готовы платить более 400 млн евро в год

«Аль-Хиляль» сделал официальное предложение нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси.

Согласно сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 35-летний аргентинец будет зарабатывать более 400 млн евро в год, если ответит саудовскому клубу согласием. Впрочем, как уже неоднократно сообщалось, Месси настроен продолжать карьеру в Европе. Борьба за него ведётся между «Пари Сен-Жермен» и «Барселоной».

Напомним, что в начале года чемпионат Саудовской Аравии уже пополнился Криштиану Роналду, перешедшим в «Аль-Наср». Зарплата португальца составляет около 200 млн евро в год.