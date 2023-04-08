Кампуш не планирует покидать «ПСЖ»

Клубный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш не планирует покидать парижан в конце сезона. Несмотря на слухи, португалец привержен долгосрочному проекту команды и не собирается уходить. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Отметим, что Кампуша ранее связывали с уходом из «ПСЖ» из-за провальной трансферной кампании прошлого лета. Напомним, большинство пришедших новичков пока не могут заиграть на «Парк де Пренс».

Кампуш уже работает над новой трансферной кампанией «ПСЖ». Первым летним новичком команды станет защитник «Интера» Милан Шкриньяр, который переедет в Париж на правах свободного агента.