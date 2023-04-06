Хави хочет видеть в «Барселоне» Бернарду Силву и Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес определился с ключевыми трансферными целями на лето. Наставник каталонского клуба хочет видеть в команде нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

У Месси летом заканчивается контракт, что может дать ему возможность вернуться в «Барселону» на правах свободного агента. С Силвой всё сложнее: игрок хоть и готов перебраться на «Камп Ноу», «Манчестер Сити» явно будет требовать за трансфер не менее 50 миллионов евро.

По сведениям источника, Хави считает, что после трансферов Силвы и Месси «Барселона» вновь сможет бороться за победу в Лиге чемпионов.