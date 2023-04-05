«ПСЖ» включился в борьбу за защитника «Наполи»

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Ким Мин Джэ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что корейский футболист может продолжить карьеру в Англии, где в своих рядах его хотят видеть «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Действующий контракт Мин Джэ с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Южной Кореи в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе неаполитанской команды 36 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Отметим, что цвета «Наполи» 26-летний футболист защищает с лета прошлого года. Ранее он выступал за турецкий «Фенербахче».