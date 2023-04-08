Жуниньо хочет, чтобы Месси вернулся в «Барселону»

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано хочет, чтобы нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернулся в каталонскую «Барселону». Бразилец не хотел бы видеть аргентинца в Саудовской Аравии.

«Возвращение Лионеля Месси в «Барселону» смотрелось бы лучше, чем его переход в Саудовскую Аравию для противостояния с Криштиану Роналду. При всём уважении к чемпионату Саудовской Аравии, наилучший вариант для Месси – это возвращение в «Барселону», – заявил Жуниньо на пресс-конференции.

Напомним, в конце сезона у Месси заканчивается контракт с «ПСЖ». Лионель хочет вернуться в «Барселону», но переход смотрится сложным из-за финансовых проблем каталонцев.