Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Жуниньо хочет, чтобы Месси вернулся в «Барселону»

08 Апреля 2023 • 14:49 Комментировать (1)
Ницца
...
ПСЖ
1 4.05 X 3.85 2 1.85
Через 6 ч. 35 мин.

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано хочет, чтобы нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернулся в каталонскую «Барселону». Бразилец не хотел бы видеть аргентинца в Саудовской Аравии.

«Возвращение Лионеля Месси в «Барселону» смотрелось бы лучше, чем его переход в Саудовскую Аравию для противостояния с Криштиану Роналду. При всём уважении к чемпионату Саудовской Аравии, наилучший вариант для Месси – это возвращение в «Барселону», – заявил Жуниньо на пресс-конференции.

Напомним, в конце сезона у Месси заканчивается контракт с «ПСЖ». Лионель хочет вернуться в «Барселону», но переход смотрится сложным из-за финансовых проблем каталонцев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Барселона Лионель Месси ПСЖ Жуниньо Пернамбукано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НИЦЦА ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
08 Апреля 2023 в 15:02
Даже сам Геша уже сидит на чемоданах в СА... Летом стартонет в Европу... Хоть куда-нибудь... Месси это понимает, поэтому ни в какую СА он не поедет... Даже за деньги...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24 мин
Осасуна Осасуна
Эльче Эльче
0
0
1.74 3.65 5.20
Видео
08.04.23 в 17:15
Эспаньол Эспаньол
Атлетик Б Атлетик Б
3.35 3.20 2.31
Видео
08.04.23 в 19:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Хетафе Хетафе
1.63 3.70 6.40
Видео
08.04.23 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Вильярреал Вильярреал
1.63 4.30 5.20
Видео
09.04.23 в 15:00
Вальядолид Вальядолид
Мальорка Мальорка
2.46 3.10 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
15:12 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Надеюсь, Молина закроет позицию правого защитника в «Атлетико» на долгие годы»
15:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» надеется купить Карраско за 9 миллионов евро
14:49 · Испания. Ла Лига
Жуниньо хочет, чтобы Месси вернулся в «Барселону» 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» очень заинтересован в трансфере Фати
13:41 · Испания. Ла Лига
Кесси винит себя за поражение «Барселоны» в «эль класико»
13:35 · Испания. Ла Лига
«Севилья» хочет приобрести Нико Гонсалеса
13:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбирает между Месси и тремя нападающими
13:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова выслушать предложения по Фати, Торресу и Рафинье
12:50 · Италия. Серия А
Амрабат мечтает играть за «Барселону»
12:42 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс может оказаться в «Барселоне»
12:22 · Испания. Ла Лига
Мбаппе проинформировал своё окружение о том, что хочет играть за «Реал»
12:14 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не будет платить требуемые 50 миллионов евро за Роке
11:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приостановила переговоры с Дембеле по новому контракту
11:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» оптимистично настроена по трансферу Карраско
11:07 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг решил уйти из «Челси» и выбрал новый клуб
Все новости
Рекомендуем