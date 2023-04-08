Галтье прокомментировал слова Блана о нехватке мотивации у игроков «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье отреагировал на недавнее заявление наставника «Лиона» Лорана Блана.

На прошлой неделе «Лион» обыграл парижан в гостях (1:0), после чего Блан, сам в прошлом возглавлявший «ПСЖ», заявил о традиционной нехватке у гранда мотивации на остаток сезона после вылета из Лиги чемпионов.

«Я читал слова Блана, но, думаю, сейчас всё немного иначе. Возможно, в его времена «ПСЖ» мог позволить себе расслабиться, когда имел огромный отрыв в Лиге 1, у нас же сейчас такого отрыва нет. Мы не можем позволять себе расслабиться, особенно после двух подряд поражений. Нам необходима правильная реакция на неудачи», – заявил Галтье на пресс-конференции в преддверии матча с «Ниццей».