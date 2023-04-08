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Чемпионат Франции. Лига 1

Ницца - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн

08 Апреля 2023 • 03:11 Комментировать
Ницца
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ПСЖ
1 4.00 X 3.95 2 1.83
Через 17 ч. 34 мин.

Проиграв «Ренну» и «Лиону», «ПСЖ» вернул в Лигу 1 чемпионскую интригу и может подпустить конкурентов на расстояние одной победы в случае новой осечки. Сегодня в соперниках у столичной команды «Ницца», середняк, который обладает второй по надежности обороной и давно никому не проигрывает, да и в истории личных встреч у парижан не всё так хорошо. Тем не менее, звезды «Пари Сен-Жермен» должны собраться и достойно доиграть сезон, завершив его единственным трофеем.

С 22:00 смотрим игру на «Мегого Футбол 3», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Казахстан», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ
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НИЦЦА ПСЖ
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