Ницца - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Проиграв «Ренну» и «Лиону», «ПСЖ» вернул в Лигу 1 чемпионскую интригу и может подпустить конкурентов на расстояние одной победы в случае новой осечки. Сегодня в соперниках у столичной команды «Ницца», середняк, который обладает второй по надежности обороной и давно никому не проигрывает, да и в истории личных встреч у парижан не всё так хорошо. Тем не менее, звезды «Пари Сен-Жермен» должны собраться и достойно доиграть сезон, завершив его единственным трофеем.

С 22:00 смотрим игру на «Мегого Футбол 3», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Казахстан», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.