Дюгарри призвал французское общество «остановить Эго Мбаппе»

Бывший футболист французской сборной и «Барселоны» Кристоф Дюгарри возмущен реакцией Килиана Мбаппе на появившийся ролик от «ПСЖ». Он считает, что Мбаппе теряет берега и стал слишком эгоистичным персонажем.

- Хватит, уже надоело. Он в центре всего... Ну да, клуб должен был предупредить его. Но неужели Мбаппе не мог обойтись без этих сообщений в социальных сетях, неужели нельзя было разобраться со всем этим внутри, со своими маркетологами, не вынося сор из избы. Пора уже остановить его Эго! - цитирует слова Кристофа Дюгарри RMC Sport.

Напомним, что Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.