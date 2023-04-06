Кристоф Галтье может покинуть должность главного тренера «ПСЖ» по завершению нынешнего сезона. Дело не только в том, что команда плохо выступила в Лиге чемпионов. Как сообщает RMC Sport, проблемы есть внутри коллектива. Так, часть команды недовольна работой Галтье.

Некоторым футболистам не нравится особое отношение Галтье к звёздам. Тренер регулярно защищает Месси и других статусных игроков, даже если они ходят пешком по полю. Кроме того, части футболистов не нравится, что Месси слишком часто получает пас, даже если другие игроки находятся в лучших позициях.

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт 8 апреля – против «Ниццы» на выезде.

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