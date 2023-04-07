«ПСЖ» уже связался с Беллингемом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Как совсем недавно сообщили испанские СМИ, парижский гранд пополнил список претендентов на 19-летнего футболиста. По данным авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, за последние дни представители «ПСЖ» уже успели связаться с англичанином. Клуб намерен провернуть трансфер, несмотря на серьёзный интерес к игроку со стороны представителей Английской премьер-лиги и мадридского «Реала».

Трансферная стоимость Джуда Беллингема, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 120 млн евро.