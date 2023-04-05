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Чемпионат Франции. Лига 1

Нагельсманн контактировал с «ПСЖ»

05 Апреля 2023 • 15:53 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
08.04 22:00

Бывший тренер «Баварии» уже контактировал с «ПСЖ», чтобы обсудить потенциальное назначение на роль наставника. Об этом в социальных сетях сообщает клубный инсайдер парижан Адриен Гренье.

Отметим, что Нагельсманна несколько дней назад уволили из «Баварии». Перед этим немец как раз выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Это событие заставило руководство парижан ещё больше задуматься над увольнением главного тренера Кристофа Галтье, который был назначен на свой пост прошлым летом.

Нагельсманн также является кандидатом на вакантную должность в «Челси». Немец ещё не согласовывал ничего конкретного с руководством «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Юлиан Нагельсманн
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