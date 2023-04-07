Галтье не стал раскрывать слова президента «ПСЖ» футболистам

В пятницу на утреннюю тренировку «ПСЖ» приезжал президент клуба Нассер аль-Хелаифи. Руководитель пообщался с футболистами. Рулевой команды Кристоф Галтье не стал раскрывать слова аль-Хелаифи.

«Да, к нам приезжал президент, он говорил в раздевалке. Всё, что сказано в раздевалке, остаётся в раздевалке. Было важно пообщаться», - сказал Галтье журналистам в ходе пресс-конференции.

В настоящий момент «ПСЖ» готовится к гостевому матчу чемпионата Франции против «Ниццы». Команды сыграют в ближайшую субботу, 8 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.