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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе получил низкую оценку за матч «ПСЖ», Месси – высокую

09 Апреля 2023 • 15:29 Комментировать
Ницца
0:2
ПСЖ
окончен

В субботу «ПСЖ» порадовал своих фанатов гостевой победой над «Ниццей» в календарном матче Лиги 1 со счётом 2:0. Авторитетное издание L’Equipe выпустило статью с оценками футболистам команд.

Стоит отметить, что Килиан Мбаппе получил низкую оценку – 3 балла из 10 возможных. А вот Лионель Месси получил достаточно высокую оценку в 7 баллов. Аргентинец в прошедшей игре записал на свой счёт гол и голевой пас на Серхио Рамоса.

Самую высокую оценку в составе «ПСЖ» получил вратарь Джанлуиджи Доннарумма – 9 из 10.

Следующий матч «ПСЖ» проведёт 15 апреля – против «Ланса» на своём поле.

Галтье объяснил, почему Мбаппе «сыграл слабо»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Килиан Мбаппе
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