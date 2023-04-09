Мбаппе получил низкую оценку за матч «ПСЖ», Месси – высокую

В субботу «ПСЖ» порадовал своих фанатов гостевой победой над «Ниццей» в календарном матче Лиги 1 со счётом 2:0. Авторитетное издание L’Equipe выпустило статью с оценками футболистам команд.

Стоит отметить, что Килиан Мбаппе получил низкую оценку – 3 балла из 10 возможных. А вот Лионель Месси получил достаточно высокую оценку в 7 баллов. Аргентинец в прошедшей игре записал на свой счёт гол и голевой пас на Серхио Рамоса.

Самую высокую оценку в составе «ПСЖ» получил вратарь Джанлуиджи Доннарумма – 9 из 10.

Следующий матч «ПСЖ» проведёт 15 апреля – против «Ланса» на своём поле.

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